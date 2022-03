Diocesi: Andria, stasera ammissione di due seminaristi a diaconato e presbiterato. Oggi 6° anniversario di ordinazione episcopale di mons. Mansi

Stasera, alle ore 19 nella chiesa cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo”, durante la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, si terrà il rito dell’ammissione, tra i candidati agli ordini sacri del diaconato e del presbiterato, dei seminaristi Francesco Liso, originario della parrocchia S. Andria Apostolo, ad Andria, e Davide Porro, originario della parrocchia S. Giuseppe Artigiano, ad Andria.

In questo stesso giorno ricorre il 6° anniversario dell’ordinazione episcopale del vescovo. “La Chiesa di Andria si stringe attorno al suo pastore, elevando al Signore il ringraziamento e la gratitudine per il prezioso ministero alla guida della diocesi”. Si legge in una nota della diocesi.