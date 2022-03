Facoltà Auxilium: al via il ciclo di incontri su “Immagini di Maria, immagini di donna. Tra cinema e mariologia”

“Maria nel cinema” è il titolo della tavola rotonda promossa dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, in programma lunedì 14 marzo, dalle 17.30 alle 19, nell’aula magna Giovanni Paolo II dell’Università (Via Cremolino, 141) e in diretta streaming sul canale YouTube. L’appuntamento aprirà il ciclo “Immagini di Maria, immagini di donna. Tra cinema e mariologia”: quattro incontri in presenza e online – coordinati da Linda Pocher, docente di Mariologia -, che si propongono non solo di risvegliare l’interesse nei confronti della figura di Maria, ma anche di riflettere sull’identità e sul ruolo della donna nella Chiesa e nella società.

La tavola rotonda, in un’ottica interdisciplinare, vedrà gli interventi di Nicolas Steeves, docente di Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana; Milena Stevani, docente di Psicologia della religione presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium; Renato Butera, docente di Storia del cinema e linguaggi cinematografici presso l’Università Pontificia Salesiana; e Katia Malatesta, collaboratrice del “Religion Film Festival” di Trento.

L’iniziativa si colloca nella programmazione dell’Istituto di Metodologia catechetica e fa riferimento all’insegnamento di Mariologia che è attivato in questo secondo semestre nel corso di laurea in Educazione religiosa. Gli altri appuntamenti, lunedì 28 marzo, sul tema “Maria educatrice di Gesù”, l’incontro e dialogo con Guido Chiesa e Nicoletta Micheli, regista e sceneggiatrice del film “Io sono con te”. Poi, venerdì 8 aprile, “Maria, donna o simbolo?”, incontro e dialogo con Gianni Zanasi, regista del film Troppa grazia. Infine, venerdì 22 aprile, “Maria, donna giovane”, incontro e dialogo con Giulio Base, regista del film “Bar Giuseppe”.