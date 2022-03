Sanità: trentennale 118, una settimana di festeggiamenti in tutta Italia, incontro con le forze politiche e il 23 marzo partecipazione a udienza Papa

Si aprirà a Roma con una parata di tutte le realtà del soccorso, la mattina del 20 marzo, la settimana di festeggiamenti per i trent’anni del Servizio nazionale di emergenza territoriale. Medici, infermieri, autisti soccorritori, operatori delle centrali del 118, volontari di Croce rossa, Anpas e Misericordie provenienti da tutta Italia sfileranno insieme lungo via della Conciliazione fino a piazza San Pietro, dove assisteranno all’Angelus del Papa. E proprio a Papa Francesco, nell’udienza di mercoledì 23, una delegazione offrirà un photo book con i disegni dei bambini che a decine da tutta Italia, ogni giorno dall’inizio del mese, vengono inviati al sito del trentennale ( trentennale118.it) per dire grazie agli operatori del soccorso. Nel libro, che sarà consegnato anche al ministro della Salute Roberto Speranza, una sezione speciale sarà dedicata ai disegni dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici di tutto il Paese.

La parata romana darà il via alle celebrazioni che, dal 20 al 27, animeranno tutte le regioni d’Italia, in un palinsesto di eventi promosso dalle società scientifiche Siems (Società italiana emergenza sanitaria) e Siiet (Società italiana degli infermieri di emergenza territoriale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni tecnico professionali del soccorso.

Per tutta la settimana, nei gazebo sparsi sul territorio nazionale, si potranno incontrare medici, infermieri, tecnici e soccorritori, ricevere materiale informativo, assistere a una dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare e provare, sotto la guida di esperti, a eseguirla sui manichini utilizzati per la formazione dei soccorritori. Inoltre, monumenti e luoghi simbolo delle varie città italiane verranno illuminati di blu, il colore dell’emergenza e sui social sarà lanciato il contest #trentennale118 a cui chiunque potrà partecipare condividendo immagini dei momenti più significativi. Ancora a Roma si svolgerà un incontro tra le Società scientifiche dell’emergenza e le forze politiche.