Diocesi: Piazza Armerina, stamattina il vescovo Gisana ordina un nuovo sacerdote

Il vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, ordinerà un nuovo sacerdote. Si tratta di don Enrico Lentini, 25 anni, attualmente iscritto al Pontificio Ateneo sant’Anselmo di Roma per conseguire la licenza in Liturgia. La consacrazione avverrà oggi, sabato 12 marzo, nella basilica cattedrale Maria delle Vittorie, alle 10:30.

Dopo l’ingresso in seminario a 18 anni, don Enrico ha detto il suo sì abbandonando l’idea di diventare avvocato, terminati gli studi al liceo classico. “Vorrei una Chiesa povera nelle sue scelte e nelle sue azioni – dice intervistato dal settimanale diocesano Settegiorni – radicata nell’unica sua ricchezza: il Vangelo di Gesù Risorto”. Perché “la povertà non riguarda solo l’aspetto finanziario di una parrocchia, ma ha anche a che fare con il modo in cui si guarda al mondo, al proprio quartiere senza il bisogno di una evangelizzazione istituzionalizzata”. Lentini parla di “una Chiesa più umana, mai distaccata dagli uomini del nostro tempo”. Presiederà la sua prima messa domenica 13, nella parrocchia di provenienza Santo Stefano a Piazza Armerina.