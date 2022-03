A Sua immagine: nelle puntate del weekend gesti di aiuto e testimonianze di profughi

L’Ucraina è in guerra e la fuga all’estero è l’unica di via di salvezza per milioni di persone, soprattutto per donne e bambini. L’Italia risponde con meravigliose storie di accoglienza e generosità. Lorena Bianchetti, nella puntata di A Sua immagine in onda oggi dalle 16.05 incontra l’avvocato Michele Mariella di Pesaro che venuto a conoscenza, da una sua cliente ucraina, della situazione drammatica in cui versavano alcune sue amiche di Zaporizhzhia (la città dove sorge la più grande centrale nucleare d’Europa). E ha deciso di andarle a prendere al confine con la Polonia. Tremila chilometri di viaggio con due pulmini per portare in Italia cinque mamme e sette bambini. Nasce una gara di solidarietà e altri cinque pulmini da nove posti ognuno sono in viaggio alla volta della Polonia.

Continua il ciclo di puntate de “Le Ragioni della Speranza”, con don Davide Banzato della comunità Nuovi Orizzonti ed i ragazzi del laboratorio “Ciak si gira!” che in questa puntata incontrano l’attrice Maria Grazia Cucinotta, molto amata in Italia e all’estero.

L’attrice incontra i giovani e, in un dialogo molto confidenziale, ripercorre alcune tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera. L’intervista tocca temi importanti, come la fede, la lotta alla violenza contro le donne, la bellezza, l’importanza della famiglia e il tema al centro del Vangelo: la Trasfigurazione.

“Non stanchiamoci di pregare” è il messaggio che Papa Francesco offre in occasione della Quaresima che quest’anno sta coincidendo tragicamente con una delle guerre più cruenti della storia dell’Europa. Ecco, quindi, che le parole del Santo Padre, che si alternano agli appelli affinché tacciano le armi, diventano ancora di più stringente attualità. Lorena Bianchetti affronterà il tema in studio con Luigino Bruni, economista, e Anna Pia Viola, teologa. In collegamento dall’Ucraina, testimonianze da chi dal 24 febbraio vive nel terrore provocato dai bombardamenti; mentre milioni di persone sono costrette a fuggire per mettere in salvo se stessi e i figli. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa San Francesco di Paola ad Altomonte (Cosenza). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.