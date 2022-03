India: Centro Pime Milano, in occasione dell’Holi sabato 19 marzo laboratorio per bambini “Il festival dei colori”

In occasione dell’Holi, il coloratissimo festival indiano dedicato alla celebrazione della vittoria del bene sul male e all’arrivo della primavera, sabato 19 marzo, dalle 16 alle 17.30, al Museo Popoli e Culture del Centro Pime di Milano si terrà un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati da adulti. Protagonisti saranno gli oggetti della collezione provenienti dall’India, ma soprattutto colori e tanta fantasia.

“I missionari del Pime – afferma Francesca Moretti, responsabile dei progetti educativi del Museo – sono sbarcati in India nel 1855, è una delle prime missioni dell’Istituto. Per questo motivo il nostro Museo testimonia e racconta un’amicizia di lungo corso con quella terra e la sua spiritualità: faremo conoscere ai nostri piccoli visitatori le statue policrome in legno del XX secolo di Brahma, Vishnu e Shiva, importanti figure del panorama religioso induista, e racconteremo la storia di Rama, l’eroe protagonista dell’antico poema epico Ramayana. Crediamo sia importante, nello spirito dei nostri missionari, costruire insieme ai più giovani narrazioni e legami con la ricchezza spirituale e culturale dei popoli del mondo”.

I piccoli partecipanti del laboratorio potranno poi realizzare il loro rangoli, i tipici disegni che decorano le pareti o pavimenti delle case realizzati con polvere colorata. Secondo la tradizione, i rangoli sono di buon auspicio e si disegnano in occasione di feste e matrimoni, ma per i bambini dai 6 agli 11 anni diventerà un’occasione per sperimentare con colori e sabbia.