Diocesi: Caritas Pescara-Penne, al via stasera mini-rassegna per raccontare le aree interne

“Le aree interne si raccontano: pensieri e parole”. È questo il titolo della mini-rassegna a ingresso libero organizzata dalla Caritas diocesana di Pescara-Penne che inizierà stasera, alle 18.30. Presso la sala consiliare del comune di Penne (Pe), la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, parlerà e racconterà del suo rapporto con l’entroterra abruzzese.

“La mia è un’affezione per il territorio un’affezione che si traduce in volontà di restare sul territorio. Mi iscrivo tra i ‘restanti’ di cui parla l’antropologo e scrittore Vito Teti. Ovviamente il restare in una zona interna significa scontrarsi con le criticità che rendono difficile tale ‘restanza’: tanto è quello che abbiamo e tanto è, forse di più, quello che manca”, racconta l’autrice di “L’Arminuta” e “Borgo sud”.

La rassegna si concluderà con l’appuntamento di sabato 19 marzo, sempre alle 18.30, in compagnia di Franco Arminio, scrittore, poeta e paesologo, che, presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Civitaquana (Pe), affronterà l’argomento dello spopolamento delle aree interne attraverso la lettura di alcuni suoi testi.

“Siamo entusiasti di poterci confrontare con due importanti autori – commenta Corrado De Dominicis, direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne – e offrire ai presenti momenti di riflessione, ma anche di convivialità. Questa mini-rassegna rappresenta una tappa importante delle progettazioni e delle iniziative che in più di un anno abbiamo portato nelle aree interne della nostra Chiesa locale, incontrando persone, realtà e opportunità di sviluppo che dobbiamo continuare a fare emergere con forza, per evitare che tanti luoghi del nostro entroterra scompaiano a causa dell’abbandono degli abitanti e dell’indifferenza delle Istituzioni”.