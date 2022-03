Ucraina: Gaeta, le suore presenti in diocesi domani vivranno una giornata di preghiera nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Vindicio di Formia

Una giornata di preghiera per la pace in Ucraina è quella di domani, domenica 13 marzo, secondo di Quaresima, che le suore dell’arcidiocesi di Gaeta hanno deciso di vivere in presenza, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Vindicio di Formia.

Qui le 120 religiose, di 25 comunità, si ritroveranno, alle ore 9 per iniziare le giornata con la celebrazione delle Lodi. Dopo di che da suor Alessandra Casneda, monaca benedettina, biblista, sarà dettata la meditazione sul tema: “Partecipi della vita dei fratelli, perché resi partecipi della vita di Dio (Gv 15,12-17)”.

La riflessione sarà incentrata sulla dignità della persona umana e sulla vicinanza che ogni cristiano deve manifestare, soprattutto nel momento del bisogno e della sofferenza, come quello della guerra in Ucraina. Seguirà un tempo di meditazione davanti al Santissimo Sacramento, esposto per la specifica giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina e nel mondo.

Successivamente le religiose si ritroveranno per la condivisione della loro esperienza missionaria, soprattutto di quelle religiose che sono originarie della polonia e di altre nazioni confinanti con l’Ucraina. La mattinata si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta dal delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta, padre Antonio Rungi, passionista. “Siamo in continuo contatto con i religiosi e le religiose della zona interessata dal conflitto per comprendere le loro esigenze e per rispondere alle loro richieste. Oltre alla preghiera per noi consacrati corre l’obbligo di una testimonianza concreta e fattiva per aiutare i profughi di guerra che stanno arrivando anche nella nostra diocesi. Le suore e i frati hanno messo a disposizione, per quanto è possibile, le loro strutture per accogliere bambini e donne provenienti dall’Ucraina e in fuga dal conflitto. Il tutto in sintonia con l’arcivescovo Luigi Vari e la Caritas diocesana, nazionale ed altre associazioni di volontariato operative nella diocesi di Gaeta”.

Nel pomeriggio, le religiose, ritornate alle proprie case, continueranno, liberamente, in base all’orario comunitario, a pregare e a fare penitenza la la pace in Ucraina e nel mondo intero.