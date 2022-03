Ucraina: Ferrara-Comacchio, stasera la veglia di preghiera per la pace presieduta da mons. Perego

La tragedia che si sta consumando in Ucraina ci interpella come uomini e donne e come credenti. La pace è un dono prezioso da custodire con cura, ma spesso lo rifiutiamo, come dimostrano tutti i conflitti presenti in vari paesi del mondo. L’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, ha invitato le Chiese cristiane presenti nella diocesi a riunirsi in preghiera per la pace. La comunità greco-cattolica ucraina, la parrocchia ortodossa russa dell’Icona della Madre di Dio di Kazan, la parrocchia ortodossa rumena di San Nicodim di Tismana, la parrocchia ortodossa moldava della Protezione della Madre di Dio e la Chiesa evangelica Battista hanno risposto all’invito.

Il momento di preghiera si terrà sabato 12 marzo alle ore 19 nella Basilica di San Giorgio (Piazza San Giorgio, 29 – Ferrara). È prevista la presenza della traduttrice in Lingua italiana dei segni (Lis). Sarà disponibile anche la diretta sul canale YouTube Ucs Ferrara-Comacchio.