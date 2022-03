Carlo Acutis: Alatri, dal 13 marzo la mostra sui miracoli eucaristici ideata dal beato

Sarà visitabile dal 13 al 27 marzo, presso la chiesa degli Scolopi ad Alatri, la Mostra internazionale sui miracoli eucaristici ideata dal beato Carlo Acutis (1991-2006). In contemporanea, nella concattedrale di San Paolo, sarà aperta la cappella del Miracolo eucaristico con l’esposizione della bolla di Papa Gregorio IX del 13 marzo 1228. Nei pomeriggio dei fine settimana, sia il sabato sia la domenica, sono in programma visite guidate alla mostra e nella cappella (dalle 15 alle 18).

Oggi, in vista dell’inaugurazione della mostra, in programma alle 10 del 13 marzo, la chiesa di Santa Maria Maggiore ospiterà alle 20.30 una veglia eucaristica. Domenica 13, dopo l’inaugurazione, il vescovo di Anagni-Alatri, mons. Lorenzo Loppa, presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica nella concattedrale. Il 18 marzo, invece, nella chiesa di Santa Maria Maggiore si terrà dalle 17.30 un incontro al quale interverranno padre Carlos Acacio, rettore del santuario della Spogliazione di Assisi, dov’è sepolto il beato, e Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis. Un secondo incontro si terrà, sempre presso la stessa chiesa, venerdì 25 marzo, per approfondire “Il miracolo eucaristico di Alatri: orma di Dio nella Storia” con Pietro Antonucci e Remo Costantini. Infine, il 26 marzo, sarà la chiesa di Santo Stefano ad ospitare dalle 16 l’incontro “Sole di fronte all’Unico: le monache di clausura si raccontano”.

È stato anche indetto un concorso multimediale riservato agli studenti e ai giovani di parrocchie e comunità, sulla figura di Acutis, che in estate culminerà con un pellegrinaggio a piedi sulla tomba del beato. L’accesso alla mostra è gratuito ed è possibile usufruire di visite guidate sia alla stessa che alla cappellina del miracolo eucaristico, grazie ai volontari di “Chiese aperte”, altro progetto diocesano realizzato nei mesi scorsi.