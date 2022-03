Papa Francesco: a messa IV centenario S. Ignazio di Loyola presenti anche 10 donne rifugiate del Centro Astalli che gli hanno donato una borsa e un libro fotografico

Il Centro Astalli è stato presente alla messa celebrata oggi da Papa Francesco nella chiesa del Gesù in occasione dei 400° anniversario della canonizzazione di Sant’Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, Teresa di Gesù, Filippo Neri, Isidoro l’Agricoltore.

Dieci donne rifugiate di varie nazionalità, accolte al Centro Astalli hanno partecipato alla liturgia. A loro sono state affidate le intenzioni di preghiera pronunciate nella loro lingua.

Alla fine della messa alcune di loro hanno offerto al Santo Padre una borsa di tela africana, cucita durante i mesi più duri della pandemia, per loro simbolo di pace e il libro fotografico “Volti al futuro” con i ritratti e i pensieri dei rifugiati accolti al Centro Astalli.

P. Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli sottolinea come “la presenza delle donne rifugiate in questo giorno così significativo per l’intera Compagnia di Gesù è segno importante. È una presenza che ci parla di pace”. Molte di loro sono scappate da guerre e persecuzioni. Alcune sono vittime di tortura e violenza, tra di loro c’è anche chi ha vissuto l’esperienza del carcere in Libia e del naufragio in mare.

Il Centro Astalli, in questo momento di grave tensione per la crisi in Ucraina, invoca la fine del conflitto con Papa Francesco e con le donne rifugiate, artigiane di pace.