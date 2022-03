Ucraina: Venezia, oggi il patriarca Moraglia ha incontrato donne e minori fuggiti dalla guerra

(Foto: Patriarcato di Venezia)

Nella tarda mattinata di oggi il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha visitato un gruppo di donne con minori, provenienti dall’Ucraina e accolti presso la struttura della Caritas veneziana “San Giuseppe” in località “Tana” (Sestriere di Castello, Venezia).

Il patriarca, con l’ausilio di una interprete, si è intrattenuto con le ospiti, ascoltando le loro storie, e ha poi pregato con loro il Padre Nostro.

Attualmente la Caritas veneziana nelle sue strutture sta accogliendo 26 persone presso il dormitorio alla Tana, 3 in Casa “Cardinal Piazza”, 3 presso la Casa famiglia “San Pio X”. La casa della carità alle Muneghette, sempre in centro a Venezia per ora è libera da ospiti perché sono tutti stati già accorti presso famiglie veneziane, ma da lunedì arriveranno altre mamma con minori.

“La Caritas sta accompagnando ad oggi 100 persone, complessivamente calcolate sommando quanti sono stati accolte in famiglia, gli ospiti delle strutture diocesane di cui sopra, e gli utenti aiutati per pratiche documentali o altri servizi – si legge in una nota della diocesi -. La prassi che si sta portando avanti è quella di dare prima accoglienza nelle strutture diocesane per poi avviare accoglienze in famiglia”.