Ucraina: Savona, lunedì sera musica e solidarietà in un concerto nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Lunedì 14 marzo, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Savona (corso Cristoforo Colombo – ore 20,30) si terrà il “Concerto per l’Ucraina”. Si esibiranno Linda Campanella, Matteo Peirone, Birkin Tree (Fabio Rinaudo, Michel Balatti, Laura Torterolo), Andrea Albertini, Roberto Storace, Antonio Carlucci e la Folk and Bandura Ukrainian Band. “Nella chiesa simbolo della solidarietà con la comunità ucraina artisti savonesi e della nazione esteuropea saranno insieme per invocare la fine dell’invasione da parte della Russia e la pace”, spiegano i promotori.

Lo spettacolo si ispirerà ai versi del poeta siciliano e premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo “Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento”.