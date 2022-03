Liberazione Marco Zennaro: mons. Moraglia (Venezia), “bentornato! Buon riposo e felici giorni di serenità dopo i tanti giorni di tribolazione e sofferenza”

“La notizia che attendevamo si è concretizzata: dopo 361 giorni di detenzione e di lontananza dalla sua famiglia, Marco Zennaro ritorna nella sua città”. Lo ha detto il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, in un breve video messaggio per esprimere gioia e soddisfazione per la liberazione di Marco Zennaro, imprenditore veneziano da quasi un anno prigioniero in Sudan. Dopo giorni di sofferenza, di attesa e di preghiera, in cui ci siamo anche adoperati per fare tutto quanto era in nostro potere perché Marco potesse veder sorgere questo giorno, ora finalmente siamo contenti! Siamo contenti per lui, per suo padre, per la moglie, i figli e tutta la famiglia. Siamo felici: è una bella giornata! Caro Marco bentornato! Buon riposo e felici giorni di serenità dopo i tanti giorni di tribolazione e sofferenza”, conclude il patriarca.