Cammino sinodale: Fano, domenica 20 marzo l’assemblea pastorale diocesana “Tempo di grazia”

Domenica 20 marzo, dalle ore 16 alle ore 18, al Centro pastorale diocesano, è in programma l’assemblea pastorale diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, a cui sono invitate le presidenze dei consigli pastorali parrocchiali, i responsabili di associazioni e movimenti e i direttori degli uffici pastorali. Tema centrale dell’assemblea “Tempo di grazia. Scopo del Sinodo è far germogliare sogni, suscitare profezie, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni”. Il programma prevede, alle ore 16, l’accoglienza, un momento di preghiera e l’intervento del vescovo Armando Trasarti. Alle ore 16.30 spazio alla restituzione delle esperienze diocesane dei gruppi sinodali. Alle ore 17 l’intervento del professor Pierpaolo Triani, membro dell’equipe nazionale per il Sinodo nominato dalla Conferenza episcopale italiana. A seguire dialogo in assemblea e preghiera conclusiva.