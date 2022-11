Vittime della strada: Viterbo, ieri celebrazione nella chiesa dei Santi Valentino e Ilario nel quartiere Villanova

In occasione della Giornata internazionale del ricordo delle vittime degli incidenti stradali, ieri la chiesa dei Santi Valentino e Ilario nel quartiere Villanova, a Viterbo, ha ospitato la celebrazione promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale della salute e presieduta da padre Armando dei padri Cappuccini di Viterbo. Diverse le autorità civili e militari presenti.

“La liturgia – si legge in una nota diffusa oggi dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute – ha visto coinvolti tanti a diverso titolo comprese persone sofferenti per perdite per incidenti stradali. Nell’offertorio è stato consegnato alla benedizione di Gesù Eucarestia il progetto ‘Nuovo Umanesimo/Francesco, guardare, toccare, gustare una Sanità Nuova’”.