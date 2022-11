Austria: documento dei vescovi, “Avvento è occasione per rinnovare la fiducia nella consolante presenza di Dio”

La Conferenza episcopale austriaca ha pubblicato un documento per l’inizio dell’Avvento. I vescovi invitano le persone ad affrontare il tempo, attualmente caratterizzato da incertezze, con fiducia in Dio: “Chi vive con fiducia ha una visione chiara della gravità della situazione, ma non si lascia paralizzare. La fiducia dà il coraggio di agire e ha un effetto contagioso sugli altri”, afferma il comunicato dei vescovi. Sotto il titolo “Non gettare via la tua fiducia”, tratto dalla lettera agli Ebrei, si vuole incoraggiare in modo particolare coloro “che attualmente stanno attraversando momenti difficili”, scrivono i vescovi. La vita di molte persone in Austria è caratterizzata da incertezza, paure e dalla sensazione di dover affrontare un futuro difficile. “Il notevole cambiamento climatico, la pandemia non ancora superata, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l’aumento dei prezzi e l’inflazione stanno portando sempre più al fatto che la vita è diventata per molti una questione di sopravvivenza”, hanno sottolineato i vescovi che evidenziano come le situazioni di crisi richiederebbero decisioni da parte della politica, degli affari e della vita pubblica, ma anche della società civile. Soprattutto, “abbiamo tutti bisogno di una chiara decisione di lavorare insieme in modo che nessuno sia trascurato o lasciato indietro”. Ciò dimostrerebbe anche se si è una “Chiesa sinodale”, come aveva chiaramente affermato Papa Francesco, “una Chiesa in attenta comunione con il popolo”. L’Avvento è occasione per rinnovare “la fiducia nella consolante presenza di Dio”.