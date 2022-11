Politica: Acli, il 24 novembre in Campidoglio si presenta il volume “Cantiere Roma”

Giovedì 24 novembre, alle 9.30, nell’Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, si terrà l’evento di presentazione, promosso dalle Acli di Roma, del volume “Cantiere Roma: idee e proposte dal basso per il rilancio della Capitale”, in merito al quale si confronteranno con il sindaco Roberto Gualtieri e parte della Giunta Capitolina e alcuni esponenti della società civile e della Chiesa a un anno dal lancio delle sfide per la città.

Il sindaco Gualtieri aveva sottoscritto da candidato il dossier delle Acli di Roma e ora ha accolto l’invito delle Acli a presentare i risultati di questa attività di ascolto raccolti nel volume edito da La Bussola con la prefazione della giornalista Giovanna Vitale, insieme ai componenti della giunta che hanno deleghe inerenti agli argomenti affrontati dal “Cantiere Roma” ed esponenti della società civile. È previsto il saluto istituzionale della presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli. Presenta il “Cantiere Roma” la presidente delle Acli di Roma e provincia, Lidia Borzì. Apre i lavori il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Interverranno, in rappresentanza della comunità, tra gli altri, mons. Daniele Salera, vescovo ausiliare, delegato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro.