Diocesi: Urbino, domani l’arcivescovo Tani presiede la messa di inaugurazione dell’anno pastorale accademico. Venerdì consegna della Lampada dello studente

Nel pomeriggio di domani, martedì 22 novembre, l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, presiederà nella basilica-cattedrale di Urbino la celebrazione eucaristica di inaugurazione dell’anno pastorale accademico. La messa, con inizio alle 18, sarà concelebrata dl parroco “universitario”, padre Luca Gabrielli, e da padre Luca Marcattili e padre Andrea Cannuccia che assistono spiritualmente la Fuci.

In occasione della festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona degli universitari, che si celebra venerdì 25 novembre sono diverse le celebrazioni in programma nella chiesa di S. Caterina d’Alessandria ad Urbino. In particolare, nelle messe delle 8.30 e delle 18.30 verrà consegnata la Lampada dello studente. “Per la festa di S. Caterina – si legge in una nota – circolano strane voci… si dice infatti che coloro che in quel giorno riescono a portarsi a casa, mantenendolo ardente, un lume acceso dalle monache in onore della Santa, si assicureranno la sua protezione per tutto l’anno. Gli studenti universitari in particolare otterranno il buon esito degli studi se lo riaccenderanno prima di ogni esame, accompagnandolo con la preghiera (naturalmente dopo aver studiato!)”.