Diocesi: mons. Santoro (Taranto) ai giovani, “vivere con entusiasmo, gioia e premura, senza aspettare ma andando incontro agli altri”

Circa 400 ragazzi hanno partecipato sabato sera alla Gmg della diocesi di Taranto. Animazione, socialità, riflessione e preghiera prima nel cortile delle suore salesiane, poi nella parrocchia di san Giovanni Bosco, dove si è tenuta la veglia.

In attesa di vivere la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona ad agosto 2023, con Papa Francesco, i ragazzi si sono soffermati sul tema della giornata: “Maria si alzò ed andò in fretta”, cioè il fare quando si è chiamati, proprio come la Madonna che, incinta di Cristo, non esitò ad andare dove c’era più bisogno di lei, dalla cugina Elisabetta.” Un incontro molto partecipato – ha commentato a margine mons. Filippo Santoro, arcivescovo della diocesi ionica, che ha partecipato alla giornata e presieduto la veglia – in cui si sono vissuti momenti di intensa riflessione, esplosioni di gioia, preghiera. È una vita vibrante, quella vissuta nella bellezza della fede. Il tema scelto è un invito ai giovani ad alzarsi, a non stare seduti, a non stare comodi, a rispondere al bisogno dell’altro. È un invito a vivere la vita con entusiasmo, gioia e premura, senza aspettare ma andando incontro agli altri. Accogliere l’annuncio e mettersi in movimento, proprio come Maria”.