Diocesi: Alessandria, da fine novembre i “Martedì di Avvento” con tre “Testimoni”

Saranno tre i “Testimoni” che nelle prossime settimane animeranno i “Martedì d’Avvento” organizzati come di consueto dalla diocesi di Alessandria, in collaborazione con il Centro di cultura dell’Università Cattolica e il Gruppo Meic di Alessandria.

Gli incontri, che si terranno presso l’auditorium San Baudolino, si svolgeranno tutti in presenza con inizio alle 21.

Si inizierà il 29 novembre con l’intervento del giornalista Ferruccio De Bortoli, presidente dell’Associazione Vidas, già direttore del Corriere della sera e del Sole-24 Ore. Il 6 dicembre sarà la volta del professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano. Conclusione il 13 dicembre padre Maurizio Patriciello, parroco a Caivano (Na) e sacerdote simbolo della lotta nella Terra dei Fuochi. Tutti gli incontri saranno conclusi dall’intervento del vescovo di Alessandria, mons. Giudo Gallese.