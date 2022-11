Diocesi: Sorrento-Castellammare, presentato il Sussidio pastorale “La gioia del Vangelo nella compagnia degli uomini”

(Foto: diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia)

“Il Sinodo ci trova pronti e fiduciosi, siamo passati dall’incertezza all’entusiasmo. Lo spirito ci ha invogliato ad ascoltarci gli uno gli altri. Lavoriamo al confronto, non restiamo chiusi alla novità senza riconoscere i nuovi segni, restando fermi sulle nostre posizioni. Abbandoniamo la nostra presunzione di religiosità, impariamo dalla croce il silenzio che non umilia e non esclude”. Lo ha detto l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano, per la conclusione dell’anno liturgico, nella cattedrale di Sorrento. In tale occasione, presso il Teatro della cattedrale, è stato presentato il Sussidio pastorale diocesano “La gioia del Vangelo nella compagnia degli uomini”, insieme al testo dei “Cantieri di Betania”, strumento che introduce nella seconda fase del Sinodo e attraverso il quale le singole comunità potranno approfondire e concretizzare le scelte pastorali diocesane.

“Abbiamo scelto come Chiesa diocesana il quarto cantiere della famiglia – ha spiegato il presule -. Entriamo con Gesù nella Casa di Betania, per comprendere la difficile ed esigente arte delle relazioni familiari. Edifichiamo la casa comune per condividere la gioia del Vangelo nella compagnia degli uomini”.

La preghiera per il laborioso compito che spetta ad ogni singola parrocchia, ma che sarà affrontato insieme come comunità diocesana, è stata affidata da mons. Alfano, nel corso dell’omelia, alle cinque comunità monastiche presenti sul territorio. A simboleggiare il passaggio cinque lampade bianche poste sull’altare, che saranno consegnate ai rispettivi monasteri. Proprio oggi, 21 novembre, si celebra la Giornata pro Orantibus.

Alla conclusione della celebrazione per la solennità di Cristo Re, l’arcivescovo ha anche annunciato due nuovi vicari episcopali, don Maurizio Molino per il Laicato e don Salvatore Abagnale per la Pastorale.