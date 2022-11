Diocesi: Bolzano-Bressanone, ieri il vescovo Muser ha amministrato la cresima a 13 giovani adulti

Ieri, solennità di Cristo Re, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, ha impartito a 13 giovani adulti il sacramento della cresima. Nella celebrazione nella chiesa di Cristo Re a Bolzano, il presule ha invitato i cresimati ad essere, oggi più che mai, costruttori di pace. I 13 giovani si sono preparati per mesi al momento della cresima, accompagnati da alcuni catechisti e sacerdoti sotto la direzione dell’Ufficio scuola e catechesi della diocesi.

Nella sua omelia, davanti a cresimandi, padrini e madrine e familiari, mons. Muser ha parlato della festa di Cristo Re come di una “festa che riassume tutto l’anno liturgico e lo incorona, tutto è incentrato sulla figura di Gesù: ieri, oggi e per sempre”. Il vescovo si è poi soffermato sui segni della confermazione: “Siete chiamati per nome perché Cristo vi invita personalmente all’amicizia con lui; l’imposizione delle mani è gesto di vicinanza e di accompagnamento da parte di Cristo; l’unzione con il sacro crisma indica la relazione di coloro che appartengono a Cristo e lo portano agli altri; infine l’augurio della pace: quello che il risorto ha fatto la sera della Pasqua e che ci invita oggi più che mai ad essere costruttori di pace”. Il vescovo infine ha ringraziato i cresimandi per la loro disponibilità, la loro testimonianza e il loro coraggio e ha augurato “buon cammino nella comunità della Chiesa e con Cristo”.

Il prossimo percorso diocesano di preparazione alla cresima per adulti si terrà a partire dalla primavera 2023. Informazioni sono fornite dall’Ufficio scuola e catechesi della diocesi.