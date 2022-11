Regno Unito: iniziative cattoliche e anglicane per l’Avvento. La diocesi di Salford si mobilita per aiutare le famiglie povere

Porta l’hashtag #BeeThere, #ApeLà la campagna lanciata dalla diocesi cattolica di Salford che comprende la città di Manchester e la contea del Lancashire, tra le zone più povere del Regno Unito. Obiettivo aiutare le famiglie che, durante questo inverno, verranno sfrattate perché non possono pagare il mutuo o dovranno scegliere tra riscaldare la casa e fare la spesa. A promuovere #BeeThere, che racconta la storia di un’ape senza tetto, è la Caritas che ha diffuso, tra le parrocchie di Salford, una guida su come raggiungere chi è colpito dall’aumento del costo della vita. È dedicata poi a Nyanguet Ket e ai suoi figli, abitanti del Sud Sudan, una regione molto colpita dalla siccità, la campagna di raccolta fondi per l’Avvento di Cafod, l’agenzia per gli aiuti ai Paesi del Terzo mondo della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles nelle scuole e nelle chiese. Sempre Cafod propone un calendario interattivo online con riflessioni ogni giorno fino al 25 dicembre.

La Chiesa d’Inghilterra (anglicani) riproporrà la campagna #FollowTheStar, #Seguiamo la stella arricchita, quest’anno, da un nuovo tema “The Great Invitation”, “Il grande invito”. Come ogni anno i fedeli possono trovare online, grazie a un link, la chiesa più vicina e scaricare riflessioni per prepararsi al Natale. Quest’anno vengono anche incoraggiati a invitare alle funzioni parenti e amici ai quali possono mandare un invito in forma digitale con l’indirizzo della chiesa dove si svolge la funzione.