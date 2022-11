Parlamento Ue: Strasburgo, l’assemblea eletta dai cittadini celebra i suoi 70 anni. Metsola, “presidio di democrazia”

Strasburgo: la sede del Parlamento europeo (foto SIR/European Parliament)

In una cerimonia che si terrà martedì 22 novembre alle 11.30 a Strasburgo, il Parlamento celebrerà la creazione dell’Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio nel 1952. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprirà la cerimonia in plenaria con una dichiarazione, a cui seguiranno gli interventi dei primi ministri dei tre Paesi che ospitano il Parlamento: Élisabeth Borne (Francia), Alexander de Croo (Belgio) e Xavier Bettel (Lussemburgo). La cerimonia si concluderà con un’esecuzione orchestrale dell’Inno alla gioia di Beethoven.

“Il 10 settembre ha segnato il 70° anniversario della prima riunione dell’Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca), istituita nel 1952 e composta da 78 parlamentari nominati dai parlamenti nazionali degli Stati membri”, spiega una nota. Nel 1958, in seguito alla creazione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’Assemblea comune della Ceca fu ampliata e ribattezzata “Assemblea parlamentare europea”. Nel 1962 ha adottato il nome di “Parlamento europeo”.

Il Parlamento è stato un attore chiave nello sviluppo dell’Ue, passando da 78 rappresentanti nazionali nel 1952 a 705 eurodeputati eletti direttamente oggi. “In 70 anni l’assemblea è cresciuta sempre di più, da organo consultivo con poteri limitati a vera e propria istituzione che abbraccia la democrazia europea e l’espressione dell’opinione pubblica europea”, ha affermato Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo durante la riunione di settembre sessione plenaria. Essendo l’unico parlamento al mondo eletto direttamente, multilingue, multipartitico e transnazionale, “è un potente forum per il dibattito politico e il processo decisionale con poteri legislativi e di bilancio che interessano milioni di cittadini dell’Ue. “Con una guerra illegale in corso in Ucraina che distrugge, uccide e mina la volontà politica del popolo, sappiamo, oggi più che mai, l’importanza di sostenere la voce democratica dei cittadini e i valori europei democratici che questa casa rappresenta”, ha detto la presidente.