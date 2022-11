Migrazioni: Commissione, Piano d’azione Ue sul Mediterraneo centrale. Johansson, “salvare le vite in mare è sempre necessario”

Ylva Johansson (Photo SIR/European Commission)

“Insostenibile”: così la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson ha definito oggi, in conferenza stampa a Bruxelles, la situazione sulla rotta del Mediterraneo centrale, per la quale l’esecutivo Ue ha proposto un Piano d’azione fondato su tre “pilastri” e comprendente 20 possibili azioni e interventi. Johansson ha fra l’altro specificato che “salvare le vite in mare è sempre necessario”.

Dal canto suo il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, il quale detiene anche la delega per le migrazioni, ha dichiarato mediante i social: “Non possiamo gestire la migrazione caso per caso, barca per barca. È possibile trovare soluzioni strutturali solo adottando il nostro Patto Ue”.