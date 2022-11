Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna: mercoledì l’inaugurazione dell’anno accademico con il card. Semeraro e Cartabia

Mercoledì 30 novembre, alle 17.30, nell’Aula Magna del Seminario si svolgerà la Prolusione per l’inizio del nuovo Anno Accademico della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. “Ristabilire la giustizia. Domande per lo spazio pubblico e per la teologia” sarà il tema dell’evento sul quale si confronteranno il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei santi, e Marta Cartabia, docente di Diritto Costituzionale e già Ministro di Grazia e Giustizia. La Prolusione sarà introdotta da un intervento del preside, Fausto Arici, e si concluderà con la solenne apertura dell’Anno accademico da parte del Gran Cancelliere, il card. Matteo Zuppi.