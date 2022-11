Germania: Welskop-Deffaa (pres. Caritas), “situazione abitativa, affitti gravosi e costi riscaldamento causano sofferenze alle famiglie”

La Caritas tedesca denuncia il raddoppio dei debiti energetici delle famiglie che si presentano ai servizi di assistenza sociale e ai consultori. Debiti per l’affitto, problemi abitativi e difficoltà finanziarie sono anche i motivi più comuni per chiedere consulenze: quest’anno i problemi abitativi riguardano quasi un terzo di coloro che cercano assistenza, e le “difficoltà finanziarie” quasi la metà (46%). Questo è il risultato di un’indagine nei consultori del Servizio generale di consulenza sociale della Caritas, che viene effettuata ogni anno in settembre. “I 478 consultori del servizio di consulenza sociale generale sono il primo punto di contatto per le persone che hanno problemi sociali e non riescono a far fronte a nulla. Sono un sismografo affidabile dei problemi e delle emergenze del Paese”, commenta la presidente della Caritas Eva Maria Welskop-Deffaa. “Molti problemi sono di vecchia conoscenza, come debiti o problemi con il centro per l’impiego. Ma l’importanza di altri problemi sta aumentando: la situazione abitativa, gli affitti gravosi e i costi del riscaldamento stanno causando sempre più sofferenze alle persone e alle famiglie. Il debito energetico sta diventando più comune, una tendenza iniziata prima del febbraio 2022 ma che è accelerato a causa degli sviluppi dei prezzi dell’energia influenzati dalla geopolitica”, ha detto la presidente.