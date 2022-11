Diocesi: Sassari, domani l’arcivescovo Saba incontra gli studenti degli istituti superiori della città

“Impegno… scala del nostro futuro”. Questo il tema al centro dell’incontro che domani, martedì 22 novembre, l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, avrà domani pomeriggio con gli studenti degli istituti superiori della città. L’appuntamento, ospitato dalle 18 negli spazi dell’auditorium del Seminario arcivescovile e del Posto A(f)fianco, è organizzato dall’équipe e dallo staff giovani de Il Posto A(f)fianco, in collaborazione con la Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni”. Si rifletterà in particolare sull’impegno legato alla cultura e allo sport e, anche per questo, durante la serata saranno presenti anche alcuni giocatori della Torres Sassari che incontreranno gli studenti per dialogare con loro. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Giovanni Dessole, interverrà l’arcivescovo Saba. Gli intermezzi previsti saranno a cura degli allievi e delle allieve del Liceo musicale e coreutico “D. A. Azuni” di Sassari.