Diocesi: Piazza Armerina, Giubileo d’argento per le parrocchie Regina Pacis di Gela e San Cataldo di Enna

Nella diocesi di Piazza Armerina sono due i Giubilei d’argento che coinvolgono due parrocchie del territorio. Domenica 27 novembre ricorre il 25° anniversario dell’inaugurazione della parrocchia Regina Pacis, a Gela, la prima della diocesi ad essere costruita con i fondi dell’8×1000. Per l’occasione il vescovo Rosario Gisana presiederà una celebrazione eucaristica.

Era il 1997 quando l’allora vescovo Vincenzo Cirrincione dedicava l’edificio di culto e inaugurava i locali dell’oratorio. L’opera, costata 2,5 miliardi di lire, fu finanziata in gran parte con i fondi che la Cei destina alla nuova edilizia di culto grazie all’8xmille; i lavori furono ultimati in tempi record: iniziati nel gennaio del 1996 furono consegnati il 19 marzo 1997.

A Enna, invece, la parrocchia di San Cataldo, guidata da don Carmelo Salinitro, celebrerà nei prossimi mesi il 25° anniversario di dedicazione della chiesa e consacrazione dell’altare, avvenuta il 19 aprile del 1998. L’anno giubilare ha avuto inizio ieri, domenica 20 novembre, con l’assemblea pastorale sul tema “La Chiesa popolo di Dio in cammino sinodale” ed una celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia.