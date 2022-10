Ucraina: Unicef consegna 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite grazie al sostegno finanziario del governo italiano

L’Unicef ha consegnato all’Ucraina 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite (TD) per proteggere i bambini con più di sei anni e gli adulti. Lo fa sapere l’organizzazione in una nota diffusa oggi precisando che il vaccino viene fornito gratuitamente come aiuto umanitario e sarà distribuito in tutta l’Ucraina. L’approvvigionamento è stato possibile grazie al sostegno finanziario del Governo italiano. Secondo il calendario nazionale ucraino delle vaccinazioni, i bambini vengono vaccinati contro la difterite e il tetano a due, quattro, sei e 18 mesi e rivaccinati all’età di 6 e 16 anni.