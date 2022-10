Alto Adige: Alleanza per la domenica libera, “ripristinare la competenza sulle chiusure festive dei negozi”

“È il momento propizio per discutere e finalmente promuovere le chiusure domenicali degli esercizi commerciali”. Così l’Alleanza per la domenica libera dell’Alto Adige sull’intenzione del presidente del Consiglio dei ministri di trattare con la Provincia di Bolzano il ripristino di competenze autonomistiche.

“In Parlamento – si legge in una nota dell’Alleanza, alla quale aderiscono, tra gli altri, diocesi di Bolzano-Bressanone, Comunità evangelico-luterana, Comunità rumeno-ortodossa, Katholisches Forum e la Consulta delle aggregazioni laicali – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che intende trattare con la Provincia di Bolzano del ripristino degli standard di autonomia del 1992”. “Tra le competenze in discussione”, osserva l’Alleanza per la domenica libera, “rientra anche la norma di attuazione sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, con cui la Provincia potrebbe regolamentare tra l’altro le chiusure domenicali”.

Negli ultimi anni, viene ricordato, i rappresentanti politici locali hanno ripetutamente sottolineato la necessità di difendere il riposo domenicale e di adottare misure adeguate per contribuire a limitare il lavoro festivo. “Se le competenze in materia di orari di apertura domenicale e festiva torneranno in capo alla Provincia, vedremo se i nostri esponenti politici manterranno la parola data e si adopereranno per una coerente limitazione del lavoro nelle domeniche e nei festivi”, afferma l’Alleanza per la domenica libera, sottolineando che la domenica senza lavoro è uno spartiacque fra il tempo libero deciso da altri e quello scelto in autonomia, e garantisce qualità della vita per la singola persona e per la società. Ora “è il momento propizio”, sostengono i membri dell’Alleanza, “per discutere e promuovere le chiusure domenicali, considerato che renderebbero il commercio un ambito di lavoro più attrattivo e che molte aziende sono alla disperata ricerca di personale. Inoltre il riposo dal lavoro nelle domeniche e nei giorni festivi crea il presupposto per rendere possibile la pratica religiosa e preservare la vita parrocchiale nelle sue molteplici forme”.