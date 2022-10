Diocesi: Caritas Rimini, il direttore Mario Galasso eletto nella Presidenza di Caritas Italiana

Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana di Rimini, è stato eletto nella Presidenza della Caritas nazionale con il ruolo di rappresentante delle Caritas del nord Italia. Galasso, eletto dai rappresentanti del Consiglio nazionale Caritas, andrà ad unirsi alla Presidenza nazionale, formata da otto persone: vescovo presidente, due cescovi eletti dal Consiglio episcopale permanente della Cei tra i componenti la Commissione episcopale per il servizio della carità, direttore, tesoriere e i tre delegati territoriali eletti, per l’appunto, dal Consiglio nazionale.

Nato a Rimini e residente a Riccione, Galasso (57 anni) è sposato con Maria Laura Gualandi, padre di Matteo e Chiara e, dal 2016, del giovane Mamadou, ragazzo senegalese immigrato in Italia. Ricopre il ruolo di direttore della Caritas diocesana riminese dal 1° gennaio 2018, primo laico ad assumere l’incarico, e dal 2019 è delegato regionale di Caritas Emilia-Romagna.

“Per me è un grande onore poter servire questa Chiesa e la Caritas al suo interno – è il commento di Mario Galasso –, offrendo le mie sensibilità e capacità affinché, sempre più, le persone e le comunità sentano di esserne parte integrante. Porrò particolare attenzione nel protagonismo delle persone fragili, ricordando i loro diritti e le loro capacità. E cercherò di portare quanto più possibile questa esperienza nella nostra diocesi”.