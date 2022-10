Papa Francesco: nomina mons. Roberto Campisi assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato

Il Papa ha nominato assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato mons. Roberto Campisi, consigliere di Nunziatura in servizio presso la medesima Sezione per gli Affari Generali. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Campisi è nato a Siracusa il 18 novembre 1978. È stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 2002. Si è incardinato nell’arcidiocesi di Siracusa. Si è laureato in Utroque Iure. È entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2010. Ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Costa d’Avorio, Venezuela, Italia e presso la Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Conosce il francese, l’inglese e lo spagnolo.