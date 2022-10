Celam: a trent’anni dalla Conferenza generale di Santo Domingo un seminario virtuale

Ricorre in questi giorni il trentesimo anniversario della IV Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano, che si tenne a Santo Domingo, nel cinquecentenario della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Oggi, 26 ottobre, un evento virtuale promosso dal Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), in collaborazione con alcune università e organismi ecclesiali, sarà l’occasione per ricordare l’importanza di quell’incontro, al quale prese parte Papa Giovanni Paolo II.

L’incontro, si riferisce dal Celam, “metterà insieme professori, teologi, consacrati e laici, per dialogare sulle caratteristiche che hanno segnato la realizzazione del Convegno, sulla continuità delle riflessioni teologiche e dottrinali che vi sono state date riguardo a Conferenze precedenti e di grande attualità come Medellín e Puebla, così come sulla ripercussione pubblica e i contributi che ha dato alla pastorale della Chiesa continentale”.

I temi affrontati saranno quelli della nuova evangelizzazione, della cultura cristiana e della promozione umana. Interverranno, tra gli altri, mons. Jorge Eduardo Lozano, segretario generale del Celam, i cardinali Jorge Jiménez Carvajal e Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, ex presidenti dell’organismo continentale, il cardinale venezuelano Baltzar Porras, il segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina Rodrigo Guerra, il teologo Agenor Brighenti.