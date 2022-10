Dialogo islamo-cristiano: diocesi Treviso, Belluno-Feltre e Vittorio Veneto, nel fine settimana la Giornata su “Tutti fratelli uniti per la pace”

“Tutti fratelli uniti per la pace”. Questo il tema scelto per la sesta edizione della Giornata del dialogo islamo-cristiano che è in programma il 28 e 29 ottobre per iniziativa delle diocesi di Treviso, Belluno-Feltre e Vittorio Veneto, della Federazione regionale islamica del Veneto e del Movimento dei Focolari con l’adesione di altre associazioni e singoli cittadini attenti al tema del dialogo interreligioso.

Negli incontri in programma si rifletterà sul “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi da Papa Francesco insieme al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad al-Ṭayyib (nella foto), e sull’appello congiunto su Gerusalemme firmato nel 2019 dal Santo Padre e dal Re del Marocco Mohammed VI.

I relatori della Giornata del dialogo islamo-cristiano 2022 sono il professor Roberto Catalano, docente di Teor-Etica della cultura del dialogo nell’Istituto Universitario Sophia, e il professor Moulay Zidane El-Amrani, docente nel “Master in Studi sull’Islam d’Europa” dell’Università degli Studi di Padova.

Si incomincia venerdì sera, dalle 20 presso l’Auditorium Santa Croce di Treviso, alla presenza del vescovo diocesano, mons. Michele Tomasi. Per sabato mattina, dalle 10 nell’aula magna del liceo classico Tiziano di Belluno, è in programma l’incontro con gli studenti al quale parteciperanno anche mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre, e il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin. Nel pomeriggio il gruppo, l’appuntamento è presso la Biblioteca civica di Vittorio Veneto per il convegno conclusivo che avrà inizio alle 15 e che vedrà la partecipazione del vescovo diocesano, mons. Corrado Pizziolo.

“Dopo le precedenti edizioni di Belluno e Pieve di Soligo, alle quali hanno partecipato diversi amministratori comunali e rappresentanti delle comunità cristiane e musulmane del Veneto, con la Giornata del dialogo islamo-cristiano 2022 gli organizzatori – si legge in una nota – vogliono lanciare un importante messaggio di pace e fratellanza in un momento storico in cui tanti ‘venti di guerra’ mettono in discussione gli equilibri mondiali con pesanti ripercussioni sulla convivenza tra fedi differenti”.