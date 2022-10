Diocesi: Cerreto Sannita, venerdì “I giovani in dialogo con Alejandro Solalinde”, sacerdote candidato al Premio Nobel per la pace 2017

“Un prete nel mirino dei Narcos. I giovani in dialogo con Alejandro Solalinde, candidato al Premio Nobel per la pace 2017”. Questa l’iniziativa promossa per venerdì 28 ottobre dal Centro missionario diocesano in collaborazione con la Pastorale giovanile della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. All’incontro, in programma dalle 19.30 presso la parrocchia Santo Stefano in Telese Terme (Bn), interverrà il vescovo Giuseppe Mazzafaro in un dialogo aperto e sincero con i giovani della diocesi “ai quali – viene sottolineato in una nota – appartiene il futuro di questa società. Sarà un incontro unico e straordinario: padre Solalinde, un prete che vive la Chiesa in uscita, ai margini, con gli ultimi, tra cartelli della droga, traffico di vittime e confini che appaiono trincee tra il Messico e gli Usa”.