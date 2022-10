Diocesi: Cagliari, si presenta il libro “Aiò a Cresia” (“Andiamo in chiesa”) di Mario Girau

Domani, giovedì 27 ottobre, l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale Cei, mons. Giuseppe Baturi, e il card. Arrigo Miglio (arcivescovo emerito di Cagliari e attuale amministratore apostolico della diocesi di Iglesias), interverranno alla presentazione del libro di Mario Girau “Aiò a Cresia” (“Andiamo in chiesa”), viaggio nella Chiesa cagliaritana e sarda del secolo scorso attraverso la ricostruzione di 18 biografie di sacerdoti, vescovi, suore e religiosi, “testimoni e maestri” nell’impegno tra i fedeli e nei territori.

All’iniziativa, in programma alle 18 nella sede della Fondazione Banco di Sardegna (Cagliari, via San Salvatore da Horta), parteciperanno anche Luca Lecis, professore di Storia contemporanea all’Università di Cagliari, Francesco Birocchi, presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti, e Franco Siddi, presidente nazionale degli editori radiotelevisivi.