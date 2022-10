Serbia: Belgrado, visita del cardinale Kurt Koch. Incontro con il patriarca Porfirije. A tema la Pasqua in una stessa giornata

Inizia oggi a Belgrado una visita in Serbia del cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani che sarà nel Paese balcanico fino a venerdì 29 ottobre. Il culmine del programma del cardinale è previsto per il 29 ottobre quando incontrerà il capo della Chiesa ortodossa serba, il patriarca Porfirije. Prima il prefetto per l’unità dei cristiani avrà un incontro con il clero cattolico dell’arcidiocesi di Belgrado dove terrà una conferenza dedicata ai “1700 anni dal primo Concilio ecumenico di Nicea” ma si parlerà anche dell’idea della celebrazione comune della Pasqua per le Chiese cristiane dell’Oriente e dell’Occidente. Il 27 ottobre alle ore 18 nella cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Belgrado si terrà la celebrazione eucaristica con l’intenzione per l’unità dei cristiani.