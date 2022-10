Giornalismo: mons. Tisi (Cet), “il premio Natale Ucsi offre la possibilità di misurare la propria capacità di raccontare la bellezza dell’umano”

Scade lunedì 31 ottobre il termine per concorrere al premio “Natale Ucsi Verona 2022”, il riconoscimento giornalistico nazionale dedicato al giornalismo solidale e alle buone notizie giunto quest’anno alla 28ª edizione. La partecipazione – viene ricordato dai promotori – è gratuita e semplice, secondo le modalità del bando pubblicato su www.premioucsi.it. Sei categorie di concorso: stampa, tv, radio, Targa Athesis, Genio della donna e Giornalisti e società. La premiazione si terrà a Verona, sabato 17 dicembre, in palazzo Barbieri, sede del Comune.

A pochi giorni dalla scadenza delle candidature, mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento e presidente commissione Comunicazioni della Conferenza episcopale del Triveneto, sottolinea l’importanza del riconoscimento che “offre la possibilità di misurare la propria capacità di raccontare la bellezza dell’umano, con tutte le sue fatiche e la sua capacità di riscatto. È una sfida epocale, su cui però si gioca la credibilità della comunicazione, al di là di ogni scelta confessionale”. “Sappiamo – sottolinea l’arcivescovo – quanto le storie, il vissuto, abbiano in sé una grande forza comunicativa. Ma le storie possono essere anche oggetto di strumentalizzazione, in particolare quando le modalità narrative trasformano il dolore in esibizione. Certo, nella società digitalizzata e segnata dallo strapotere dell’immagine, il confine tra verità e spettacolo è fragile: spesso il comunicatore rischia di varcarlo anche in modo inconsapevole. Per questo il Premio Ucsi acquista una grande importanza”.

Il premio “Natale Ucsi Verona” è sostenuto da Fondazione Cattolica, da Fondazione Banca popolare di Verona, dalla Conferenza episcopale del Triveneto, e conta sull’apporto del Gruppo editoriale Athesis. Il riconoscimento è patrocinato da Ucsi nazionale, Comune di Verona, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti del Veneto.