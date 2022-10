Scuola: Kaladich (Fidae), “libertà di scelta educativa sia tra i primi provvedimenti del nuovo governo”

“Il mio miglior augurio di buon lavoro al Governo guidato dal primo premier donna, Giorgia Meloni”. Lo ha dichiarato in una nota la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich. “Nelle dichiarazioni programmatiche che la neo premier ha tenuto presso le Camere del Parlamento ho apprezzato particolarmente il riferimento alla libertà come principio basilare per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Libertà, per noi paritarie cattoliche, è anche libertà di scelta educativa, un principio sancito da una legge che l’Italia si è data più di 20 anni fa ma che non è mai stata pienamente applicata”, ha osservato Kaladich. “Crediamo, come ha giustamente sottolineato l’on. Maurizio Lupi nel suo intervento, che sia una discriminazione verso gli studenti e le famiglie delle nostre scuole alla quale bisogna porre fine perché nel futuro della nostra scuola c’è il futuro del nostro Paese”, ha concluso la presidente della Fidae.