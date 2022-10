Progetto Policoro: diocesi Acireale, nasce un nuovo “gesto concreto”. È una pizzeria d’asporto a Giarre

Un nuovo gesto concreto nella diocesi di Acireale. Un giovane ha visto avviare una propria attività imprenditoriale grazie all’accompagnamento e al sostegno del Progetto Policoro diocesano. Dopo l’officina per moto nel 2019, la neo attività imprenditoriale, una pizzeria d’asporto e stuzzicheria ubicata in zona Trepunti di Giarre, è nata grazie al finanziamento della banca Unicredit “Microcredito con garanzia del Fondo europeo degli Investimenti”.

Il finanziamento è rivolto a tutte le microimprese che vogliono avviare e sviluppare la propria attività imprenditoriale. Esso beneficia di una garanzia finanziata dall’Unione europea nell’ambito del programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (“Easi”) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (“Feis”). Il giovane imprenditore Dario Borzì ha visto realizzare la propria idea senza non poche difficoltà. Con coraggio, determinazione e intuito è riuscito a intraprendere una vera e propria attività, mettendo così a frutto capacità e competenze acquisite nel settore della ristorazione. Il Progetto Policoro della diocesi di Acireale lo ha accompagnato nel percorso di avviamento e nell’iter per l’ottenimento del finanziamento bancario.