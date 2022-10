Cooperazione: Mattarella all’Avsi, “multilateralismo efficace” per “risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo”

“Nell’attuale contesto globale sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla presidente dell’Associazione volontari per il servizio internazionale, Patrizia Savi, in occasione del convegno celebrativo del 50° anniversario dell’Avsi.

“Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive”, il tributo del Capo dello Stato, secondo cui “l’esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica Italiana esprime un ampio patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno”.