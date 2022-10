Commissione Ue-Uefa: campagna contro il cambiamento climatico. “Diventa anche tu fan del risparmio energetico”

La Commissione europea e la Uefa hanno lanciato ieri sera un nuovo spot televisivo – “Diventa anche tu fan del risparmio energetico” – che è stato presentato in anteprima durante le partite della serata di Champions League. L’annuncio sarà trasmesso in tutta l’Ue e oltre e raggiungerà potenzialmente milioni di tifosi per partita nella sola Ue. Gli appassionati di calcio lo vedranno durante la Uefa Champions League maschile e femminile, l’Europa League e altre importanti competizioni. Il video verrà mostrato anche negli stadi durante le partite e le pubblicità a bordo campo promuoveranno il Green Deal europeo. All’inizio di questo mese, la Commissione ha rinnovato la sua partnership di lunga data con la Uefa, tracciando una tabella di marcia per gli sforzi congiunti fino al 2025 “per sfruttare il calcio come forza per un cambiamento positivo in tutta Europa”. La cooperazione continuerà a concentrarsi sulle priorità chiave dell’Ue, come l’azione per il clima, l’uguaglianza per tutti e l’inclusione sociale.