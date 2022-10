Sport: Acli Roma, la parrocchia Ss. Trinità a Villa Chigi ha vinto il XII torneo “San Giovanni Paolo II”

(foto Acli Roma)

La parrocchia della Ss. Trinità a Villa Chigi si è aggiudicata il XII Torneo interparrocchiale di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, vincendo 2-1 la finale disputatasi nella loro parrocchia di Roma contro l’Us Standard Roma Asd, squadra del Centro culturale internazionale Giovanni XXIII. La squadra dell’Us Nomen della parrocchia del Ss Nome di Maria, ha vinto invece il premio fair-play, assegnato alla squadra che si è distinta maggiormente per i comportamenti sportivi durante tutto il torneo che ha interessato 10 squadre ed è iniziato a maggio con una fase a gironi terminata il 10 settembre, seguita poi dalla fase finale a eliminazione. “Questo torneo si conferma un punto di riferimento importante dal punto di vista sportivo e sociale, poiché permette a tante persone, in particolare giovani, di ritrovarsi insieme in nome della passione per lo sport, ma anche della solidarietà e della condivisione”, ha commentato Luca Serangeli, presidente dell’Unione sportiva delle Acli di Roma, organizzatore del torneo in collaborazione con Acli Roma Aps, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Servizio diocesano dello sport il turismo e il tempo libero del Vicariato di Roma, e Comitato regionale Coni Lazio. “Si chiude un’altra edizione di questo torneo che ogni anno contribuisce a tessere quei legami sociali e multiculturali che sono alla base di una comunità coesa e solidale, e lo fa attraverso lo sport che rimane un fondamentale strumento educativo di prossimità e di costruzione di piccoli e quotidiani gesti di pace”, ha affermato Lidia Borzì, presidente delle Acli Roma e provincia. “Siamo soddisfatti per la riuscita di questa nuova edizione del torneo. Un grande plauso a tutti, dagli organizzatori, alle parrocchie fino ai giocatori che si sono impegnati e divertiti fino al risultato finale”, ha dichiarato Massimiliano Campagna, responsabile Settore calcio Us Acli Roma.