Diocesi: Aosta, venerdì si conclude “Testimoni dell’Essenziale” con un incontro sui beati don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo

Si concluderà nella serata di venerdì 28 ottobre la rassegna “Testimoni dell’Essenziale”, il ciclo di conferenze autunnali proposto dalla diocesi di Aosta.

Dopo gli approfondimenti su Charles de Foucauld e madre Rosetta Marchese, venerdì il Cinéma Théâtre de la ville ospiterà dalle 20.45 l’incontro “Martiri per una nuova città” nel corso del quale don Bruno Mondino, parroco di Boves, presenterà le figure di don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo, beatificati lo scorso 16 ottobre. Anche l’ultimo appuntamento della rassegna sarà trasmesso in diretta e in streaming su Radio Proposta in Blu.