Impresa sostenibile: Il Sole 24 Ore e Santa Sede, un riconoscimento a 12 piccole e medie imprese italiane

Il Sole 24 Ore e la Santa Sede, con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria e con Banco Bpm in qualità di main partner, hanno consegnato oggi a Roma a 12 piccole e medie imprese italiane il premio “Impresa sostenibile”, nell’ambito della seconda edizione del “Forum sostenibilità”, evento dedicato al confronto tra gli esperti, aziende e istituzioni su come trovare i giusti equilibri tra impresa, sviluppo, innovazione, strategia e responsabilità.

Il riconoscimento, introdotto quest’anno e che ha visto arrivare quasi 300 candidature in poco più di tre mesi, è nato per dare risalto a storie di piccole e medie imprese che hanno fatto della sostenibilità una chiave fondamentale per affrontare e superare le crisi di questi ultimi anni, affinché il loro percorso possa rappresentare uno stimolo ed esempio per il rilancio del sistema economico e sociale. Il premio, lanciato a Trento in occasione del Festival dell’Economia, organizzato da questo anno dal Sole 24 Ore, è particolarmente significativo perché pone l’accento sulle imprese per le quali, al contrario delle aziende di maggiori dimensioni, le scelte improntate alla sostenibilità sono spesso considerate in termini di maggiori costi e non di opportunità. Dodici i premi assegnati, tre per ognuna delle quattro categorie: “Sostenibilità ambientale”, “Sostenibilità digitale”, “Sostenibilità sociale” e “Resilienza”.