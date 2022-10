Dialogo culturale e interreligioso: da domani a Pitigliano convegno “Le porte del Mediterraneo”

Nei giorni 27 e 28 ottobre, Pitigliano (Grosseto) – nota come la Piccola Gerusalemme – “sarà capitale del dialogo culturale e interreligioso”. Il quarto Convegno internazionale e interistituzionale “Le porte del Mediterraneo. La cultura dell’acqua, fonte di dialogo e di sviluppo umano integrale e sostenibile”, segnerà, secondo gli organizzatori, “un’importante serie di incontri tra comunità religiose e istituzioni governative”. La storica cornice della Fortezza Orsini ospiterà leader delle tre religioni monoteiste, ambasciatori, rappresentanti Onu e responsabili culturali, “che si confronteranno, ascolteranno in un clima disteso e propositivo”. L’evento è ideato e ospitato dalla diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, realizzato in collaborazione con l’Università di Firenze, Comune di Pitigliano e con le associazioni La piccola Gerusalemme, Prospettive mediterranee e Rete italiana per il dialogo euro-mediterraneo capofila italiana della Anna Lindh Foundation. L’evento si affianca alla quarta edizione dell’iniziativa annuale interistituzionale Euro-Med Pontine Medi-Jer.

Per la sua particolare storia, la diocesi di Pitigliano da diversi anni promuove il progetto-guida “Pitigliano-Gerusalemme” per “lanciare, sostenere e incoraggiare iniziative che contribuiscano al processo di pace attraverso la promozione umana e culturale nell’area israelo-palestinese e in particolare su Gerusalemme e Betlemme”.

Il pomeriggio del 27 ottobre, alle 18, saranno i giovani ad aprire il convegno. Si raduneranno per ascoltare e dialogare con il patriarca Latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa e con il console generale di Gerusalemme, Giuseppe Fedele. La mattina del 28 ottobre Cecilia Luschi, dell’Università di Firenze-Dipartimento di Architettura, insieme con alcuni neolaureati, illustrerà i risultati dell’ultima campagna di scavo e studio della missione archeologica Maeci ad Ashkelon (AskGate), dove la diocesi ha svolto anche un ruolo di consulenza. Saranno anche resi noti i risultati di altrettante indagini nell’ipogeo della chiesa di Santa Maria a Sovana.

Infine Giammarco Piacenti con Alessandro Fichera presenteranno i lavori di restauro nella Basilica della Natività di Betlemme, che hanno affermato ancora una volta l’Italia e la Toscana come eccellenze nel mondo. Nel primo pomeriggio sarà aperta una tavola rotonda. Al termine degli incontri è previsto un momento di preghiera comune per l’inizio di Shabbat nella Sinagoga di Pitigliano.