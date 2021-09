Malta: giornata di preghiera e digiuno per il popolo afghano. Raccolta testimonianze per causa di beatificazione coniugi Casolani

L’arcidiocesi di Malta vive oggi una giornata di preghiera e di digiuno per “tutti coloro che soffrono in conseguenza dell’instabilità politica in Afghanistan”. Mons. Charles Scicluna ha presieduto una celebrazione eucaristica questa mattina alle 9.30, trasmessa sul canale televisivo nazionale. “Tutti i cattolici sono incoraggiati a unirsi alla preghiera personale e al digiuno”, e a seguire e partecipare ai momenti di preghiera animata da gruppi giovanili, studenti, parrocchie e altri gruppi cattolici nella cappella del collegio di Msida, che dalle 8 di questa mattina e fino a questa sera alle 20 si succederanno.

La Chiesa di Malta ha anche pubblicato oggi l’invito a “chiunque abbia scritti o documenti sulla coppia di sposi Heny e Inez Casolani” a informare il vice postulatore, Antonio Quintano. Procede infatti l’iter per verificare la vita e spiritualità esemplari dei coniugi maltesi. Il processo di beatificazione è stato ufficialmente aperto nel 2015 dall’arcivescovo Charles Scicluna che ora ha istituito la commissione incaricata di esaminare appunto documenti e scritti. La causa è affidata al postulatore generale degli agostiniani, facendo parte la coppia del terz’ordine di Sant’Agostino.