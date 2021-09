Diocesi: Pordenone, il Seminario festeggia i cento anni e apre le “porte di casa” ai visitatori

Il Seminario diocesano di Pordenone festeggia quest’anno i 100 anni di presenza in città e per la ricorrenza apre le porte di casa per poter far visitare gli ambienti più significativi che esso ospita.

Domenica 19 settembre, accanto alla proposta di “Passeggiata per acque e parchi” in collaborazione con l’Asd Equipe, il Seminario aprirà per lasciare spazio ai visitatori della mostra fotografica sotto i portici che ripercorrerà in 100 foto i 100 anni del Seminario. Nella chiesa, cuore della struttura, posta al primo piano, si può ammirare la grande pala musiva con Maria Vergine e san Luigi Gonzaga oltre che le vetrate artistiche di Albano Poli. Nella Biblioteca, appena rinnovata da qualche anno e ospitante più di 140.000 volumi, si potranno ammirare alcuni di questi tra i più antichi, anche del XVI secolo. Sarà possibile visitare il laboratorio di restauro di paramenti e di tessili in collaborazione con il Museo diocesano. Infine, per i più piccoli, ci saranno alcuni laboratori per poter imparare a maneggiare la penna d’oca come i veri amanuensi del medioevo.

Il Seminario dopo 100 anni si rinnova e apre le sue porte “perché possa continuare ad essere a Pordenone luogo di cultura, incontro e relazione come Papa Francesco sta indicando a tutta la Chiesa”.